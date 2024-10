Messi e Inter Miami rompen récord de puntos en la MLS con goleada de 6-2 a Revolution

El defensa del New England Revolution Xavier Arreaga, a la derecha, controla el balón mientras el mediocampista del Inter Miami Benjamin Cremaschi, a la izquierda, defiende durante la primera mitad de un partido de fútbol de la MLS, el sábado 19 de octubre de 2024, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.