Meneses batea sencillo productor para llevar a Nacionales a triunfo 5-4 sobre Astros

El mexicano Joey Meneses, de los Nacionales de Washington, corre a la primera base celebrando su hit en la décima entrada para impulsar la carrera ganadora del juego para derrotar a los Astros de Houston 5-4 en un juego de béisbol de entradas en el Nationals Park, el sábado 20 de abril de 2024, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.