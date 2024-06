Mellizos extienden racha con jonrón a 19 partidos en victoria 5-3 sobre Marineros

Trevor Larnach, de los Mellizos de Minnesota, celebra su cuadrangular de dos carreras en contra de los Marineros de Seattle con el coach de tercera Tommy Watkins mientras se efila rumbo al plato durante la octava entrada del juego de béisbol del domingo 30 de junio de 2024, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.