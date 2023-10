McVay dice que Derion Kendrick regresó a entrenar y podría jugar el domingo, tras su arresto

El receptor Marquise Brown (2), centro, de los Cardinals de Arizona, es derribado por Ahkello Witherspoon, atrás, el linebacker Christian Rozeboom (56) y el cornerback Derion Kendrick (1), durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 15 de octubre de 2023, en Inglewood, California. (AP Foto/Ryan Sun) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved