McGuire impulsa cinco, O'Neill conecta su quinto jonrón y Medias Rojas derrotan 12-2 a Angelinos

Masataka Yoshida, de los Medias Rojas de Boston, a la izquierda, saluda a Reese McGuire, al centro, con Triston Casas, a la derecha, después de que McGuire conectara un jonrón de tres carreras contra los Angelinos de Los Ángeles durante la sexta entrada de un juego de béisbol en Anaheim, California, el domingo 7 de abril de 2024. (AP Foto/Alex Gallardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.