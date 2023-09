Massey batea cuadrangular por 2do juego seguido y Reales vencen 7-1 a Medias Blancas

Michael Massey, segunda base de los Reales de Kansas City, lanza a primera después de forzar el out de Yasmani Grandal, de los Medias Blancas de Chicago, en una jugada de doble play, mientras que el parador en corto Bobby Witt Jr. observa durante la quinta entrada del juego de béisbol, el miércoles 13 de septiembre de 2023, en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved