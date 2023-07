Marineros remontan 5 carreras y vencen 7-6 a Rays

José Caballero, de los Marineros de Seattle, es golpeado por un lanzamiento con la casa llena por el relevista de los Rays de Tampa Bay, Jason Adam, remolcando a Teóscar Hernández para anotar, durante la séptima entrada del juego de béisbol, el domingo 2 de julio de 2023, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.