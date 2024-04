Marineros dejan tendidos a los Bravos con jonrón en la novena de Mitch Garver

El bateador designado de los Marineros de Seattle Mitch Garver, lanza el bate después de disparar jonrón de dos carreras para dejar tendidos en el terreno a los Bravos de Atlanta durante la novena entrada del juego de béisbol del lunes 29 de abril de 2024, en Seattle. Los Marineros ganaron 2-1. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.