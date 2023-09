Marc Márquez, a Honda: "Estoy en el mejor sitio para intentar triunfar"

No cambia pese a lo visto.

"Tampoco. No estoy decepcionado porque era un poquito lo que ya esperábamos. Sí, han ido trabajando, pero ha habido caras nuevas en el box, pero han empezado hace poco. No han tenido tiempo de reacción esas caras nuevas a poner cosas diferentes en pista. Cualquier ser humano en el mundo, cuando hay situaciones críticas, busca soluciones. Tienes plan A, B y C. Me los quedo para mí. Tengo que pensar bien, pero mi compromiso, a día de hoy, sigo teniendo contrato con Honda. Mi compromiso es máximo ya que esta marca me ha dado mucho y sigo intentando buscar la mejor solución al proyecto".

Plazo.

"Son cosas que tienen que ir rodadas. No puedes forzar nada en ningún momento. Es verdad que no hay mucho tiempo. Ya en dos meses acabas la temporada. De momento, como mostré este fin de semana en Misano, y como mostré ayer en el test, mi compromiso sigue siendo máximo porque sigo creyendo en el proyecto".

Intenciones de Honda.

"Ya dije que sólo mi círculo más íntimo, ultra íntimo, sabe mis pensamientos".

FUENTE: Marca.com