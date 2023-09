Man United dice que toma 'muy en serio' acusaciones de abuso contra Antony

En foto del 19 de agosto del 2023, el brasileño Antony, del Manchester United, reacciona durante una encuentro ante el Tottenham en la Liga Premier. El lunes 4 de septiembre del 2023, dejan fuera a Antony de la convocatoria de Brasil tras acusaciones de violencia doméstica. (AP Foto/Alberto Pezzali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.