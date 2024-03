Lozano sabe que su futuro laboral peligra si cae ante Panamá en las semifinales de Liga de Naciones

El atacante mexicano Hirving Lozano (derecha) del PSV Eindhoven disputa el balón con Ian Maatsen del Borussia Dortmund en los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 20 de febrero de 2024, en Eindhoven. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved