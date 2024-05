Los Mets cortan a Jorge López, un día después de su arrebato al salir expulsado

El lanzador de los Mets Jorge López (52) reacciona después de un cuadrangular de dos carreras del japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante la octava entrada del juego de béisbol del miércoles 29 de mayo de 2029, en Nueva York. López fue cortado por los Mets después de que arrojara su guante a las gradas tras su expulsión en Citi Field. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.