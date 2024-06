Los Celtics vencen 105-98 a los Mavericks y toman ventaja de 2-0 en las Finales de la NBA

A P.J. Washington (25), de los Mavericks de Dallas, le bloquean un intento de retacada Derrick White (9) y Jaylen Brown (7), de los Celtics de Boston, durante la segunda mitad del Juego 2 de las Finales de la NBA, el domingo 9 de junio de 2024, en Boston. (AP Foto/Steven Senne) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved