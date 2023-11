Los 49ers pueden tomar el control del su división con triunfo sobre Seattle en Acción de Gracias

Christian McCaffrey (23), running back de los 49ers de San Francisco, corre ante el asedio del safety Antoine Winfield Jr. (31), de los Buccaneers de Tampa Bay, durante la primera mitad del juego de la NFL del domingo 19 de noviembre de 2023, en Santa Clara, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved