Lo de siempre: Real Madrid remonta ante el Dortmund con 'hat trick' de Vinicius

Christian Pulisic tras anotar el primer gol del AC Milan en la victoria 3-1 ante Brujas en la Liga de Campeones, el martes 22 de octubre de 2024, en Milán. (AP Foto/Antonio Calani) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Vinicius Junior celebra con sus compañeros tras anotar el cuarto gol del Real Madrid en la victoria 5-2 ante Borussia Dortmund en la Liga de Campeones, el martes 22 de octubre de 2024, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Vinicius Junior tras anotar el cuarto gol del Real Madrid en la victoria 5-2 ante Borussia Dortmund en la Liga de Campeones, el martes 22 de octubre de 2024, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Vinicius Junior celebra tras anotar el segundo gol del Real Madrid ante Borussia Dortmund en la Liga de Campeones, el martes 22 de octubre de 2024, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores de Girona celebran un gol en la victoria 2-0 ante Slavan Bratislava en la Liga de Campeones, el martes 22 de octubre de 2024, en Girona, España. (AP Foto/Joan Monfort) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved