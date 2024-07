Lo que hay que saber del rugby sevens en París 2024

ARCHIVO - Antoine Dupont, de Francia, busca un try en un partido de rugby sevens ante Australia en Vancouver, Canadá, el 24 de febrero de 2024 (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP, archivo)

—Portia Woodman-Wickliffe, Nueva Zelanda: Campeona olímpica y máxima anotadora de todos los tiempos en el Mundial Seven Series. Anotó el try número 250 de su carrera durante el Seven de Singapur en mayo. Ganó una medalla de oro en Tokio, compensando la derrota ante Australia en 2016 cuando el rugby de siete jugadores hizo su debut olímpico en Río de Janeiro.