Lively ayuda a los Guardianes a superar a los Angelinos, 5-4 para su 9na victoria consecutiva

El tercera base venezolano de los Guardianes de Cleveland, Gabriel Arias (13) y el jardinero central Tyler Freeman celebran luego del triunfo de 5-4 sobre los Angelinos de Los Ángeles, en el juego de béisbol, en Anaheim, California, el domingo 26 de mayo de 2024. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved