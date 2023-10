LIV Golf naufraga en su intento por obtener puntos del ranking

“No estamos en guerra con ellos”, precisó Peter Dawson, presidente de la OWGR, en declaraciones a The Associated Press. “Esta decisión de no hacerlos elegibles no es de índole política, sino totalmente técnica. Los jugadores de la LIV son suficientemente buenos para figurar en un escalafón, y eso salta a la vista. Simplemente no juegan en un formato en el que pueda colocárseles de manera equitativa en un ranking con las otras 24 giras y con miles de jugadores que compiten en éstas”.