Lille derrota 3-1 a Marsella y escala a la 3ra posición en la liga de Francia

Los jugadores de Lille celebran después de que Remy Cabella marcada el segundo tanto de su equipo durante del partido de fútbol de la Liga 1 entre Lille y Marsella en el estadio Pierre Mauroy, en Villeneuve d'Ascq, al norte de Francia, el viernes 5 de abril de 2024. (AP Foto/Matthieu Mirville) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved