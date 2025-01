Liga de Campeones: Quiénes clasificaron, quiénes van a playoffs y quiénes quedaron fuera

Rodrygo (izquierda) celebra con su compañero Kylian Mbappé tras anotar el tercer gol del Real Madrid en la victoria 3-0 ante Brest en la Liga de Campeones, el miércoles 29 de enero de 2025, en Guingamp. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved