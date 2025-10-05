Lewandowski falla penal y Barcelona cae 4-1 ante Sevilla en La Liga

Roony Bardghji del Barcelona reacciona durante el encuentro de La Liga ante el Sevilla el domingo 5 de octubre del 2025. (AP Photo/Jose Breton) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Combinado con una derrota a mitad de semana ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, el Barcelona entra en el parón internacional en mal estado ánimo.

El resultado también significó que el Real Madrid se mantiene en la cima de la clasificación de la liga española, dos puntos por delante del Barcelona, que estaba invicto hasta entonces.

“El fútbol es marcar más goles, es sencillo de explicar. Es duro perder 4-1 pero es un partido, tenemos que seguir”, dijo el entrenador del Barcelona, Hansi Flick. “Ahora mismo es bueno tener un parón, que los jugadores tengan otra atmósfera con la selección. Cuando vuelvan, es lo que les he dicho, lo intentaremos, y volver a nuestro nivel, pero también necesitamos a jugadores en su mejor versión”.

El Sevilla, que venció al Barcelona en La Liga por primera vez en una década, es sexto.

Yamal no jugó tras agravar una lesión en la zona de la ingle contra el PSG y estará fuera de dos a tres semanas.

Alejandro Balde consiguió un penal para el Barcelona a los 74 minutos, pero Lewandowski disparó desviado a la izquierda después de dos pasos en falso al ver al portero del Sevilla, Odysseas Vlachodimos, moverse hacia donde apuntaba.

Isaac Romero anotó y provocó otro gol para el Sevilla mientras el Barcelona luchaba al principio en un calor de 33 grados Celsius.

Romero fue derribado por Ronaldo Araujo para provocar un penal que el exextremo del Barcelona Alexis Sánchez convirtió a los 13 minutos.

Romero luego culminó un contraataque a los 36 minutos para duplicar la ventaja después de que el defensor del Barcelona Jules Koundé perdiera el balón.

Marcus Rashford descontó poco antes del descanso, usando un toque para redirigir un centro de Pedri por el segundo palo para su primer gol en La Liga desde que se unió al Barcelona en calidad de préstamo en julio.

Después del fallo de Lewandowski, José Ángel Carmona culminó un contraataque con un disparo largo y angulado que superó a un Wojciech Szczesny estirado al 89. Akor Adams añadió otro seis minutos en el tiempo de descuento.

El Barcelona había ganado sus siete partidos anteriores contra el Sevilla.

El Atlético de Madrid fue retenido a un empate 1 -1 por el Celta de Vigo, que sigue sin ganar.

El Atlético se adelantó temprano con un autogol de Carl Starfelt.

Pero luego el defensor del Atlético, Clement Lenglet, recibió su segunda tarjeta amarilla poco antes del descanso por una falta imprudente desde atrás lejos del gol, e Iago Aspas igualó para el Celta de Vigo a los 68.

El Atlético está en quinto lugar.

Además, el Alavés venció 3-1 al Elche; el Real Betis ganó 2-1 al Espanyol; y el Rayo Vallecano superó 1-0 a la Real Sociedad.

