LeBron James se queda con los Lakers y firmará nuevo contrato, según fuente AP

ARCHIVO - Foto del 29 de abril del 2024, el alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James hace un gesto en el juego 5 de la primera ronda de la postemporada ante los Nuggets de Denver. El sábado 29 de junio del 2024, James acuerda seguir con los Lakers, según fuente AP. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.