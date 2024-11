Lautaro iguala a Maradona en cosecha de goles y deja a la Argentina a un paso del Mundial

El delantero, Lautaro Martínez, anota para Argentina contra Perú por las eliminatorias para el Mundial de 2026 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina, martes 19 de noviembre, 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El capitán de Argentina, Lionel Messi, controla el balón ante la marca de Alexander Callens de Perú durante el partido por las eliminatorias para el Mundial 2026 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina, martes 19 de noviembre, 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El delantero de Argentina, Lautaro Martínez, cabecea la pelota ante la marca de Carlos Zambrano de Perú durante el partido por las eliminatorias para el Mundial 2026 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina, martes 19 de noviembre, 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved