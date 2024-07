Langford completa el ciclo y ayuda a Rangers a romper una racha con victoria 11-2 sobre Orioles

Wyatt Langford, derecha, de los Rangers de Texas, celebra su cuadrangular de tres carreras con Adolis García (53) y Robbie Grossman, centro, durante la octava entrada del juego de béisbol en contra de los Orioles de Baltimore, el domingo 30 de junio de 2024, en Baltimore. El jonrón completó el ciclo para Langford. Los Rangers ganaron 11-2. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.