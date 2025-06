La selección mexicana de fútbol cambia de hotel en Los Ángeles por preocupaciones de seguridad

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Manifestantes se enfrentan con las autoridades en el centro de Los Ángeles, el domingo 8 de junio de 2025, tras la redada migratoria de anoche. (Foto AP/Jae Hong, Archivo)

El equipo tenía reservado un hotel en el centro de Los Ángeles, pero el organismo rector CONCACAF permitió un cambio a un hotel no determinado, informó el portavoz del equipo mexicano, Fernando Schwartz, a The Associated Press.

"No voy a hablar de Los Ángeles, no voy a hablar, ya les dije que no. Esto es un tema deportivo, en este momento no puedo expresarme. Tenemos un partido contra Turquía y no tengo información. Sé lo que vemos en televisión, estamos a miles de kilómetros y no puedo manifestarme”.

Después del partido contra la República Dominicana, México volará a Arlington, Texas, para jugar contra Surinam y luego cerrará la primera ronda del torneo contra Costa Rica en Las Vegas.

