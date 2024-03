La número 1 Swiatek se desquita ante Noskova en Indian Wells, tras caer en el Abierto de Australia

La polaca Iga Swiatek (izquierda), se saluda con Linda Noskova, de la República Checa, luego que Swiatek derrotara a Noskova en el Abierto BNP Paribas en Indian Wells, California, el domingo 10 de marzo de 2024. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved