La NBA abre investigación contra Jontay Porter, de Raptors, dice fuente de AP

Jontay Porter, derecha, pívot de los Raptors de Toronto, descuelga un rebote frente a Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 11 de marzo de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.