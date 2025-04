La leyenda del boxeo George Foreman es recordado por su amor a la familia, la fe y las hamburguesas

"‘¿Cómo recuerdo bien cómo Jesús me sacó adelante? Recé, caminé una noche o dos. Dije, Señor, ¿por qué no me tomas y me usas? Eso es todo lo que puedo hacer. Le doy mi vida a Jesús, ¿y tú?’ Esa era una canción que mi abuela le dio a mi padre. Estaba pasando por un momento difícil. Así que ahora te la he dado a ti", dijo George Foreman IV mientras sus cuatro hermanos estaban detrás de él.