La influencer Masai Russell va por el título olímpico de Camacho-Quinn

ARCHIVO - Masai Russell gana una eliminatoria de 100 metros con vallas durante el preolímpico estadounidense, el viernes 28 de junio de 2024, en Eugene, Oregon (AP Foto/George Walker IV, archivo)

“Supongo que realmente no pienso en (tener el mejor tiempo) porque sé que todavía hay más por hacer”, dijo Russell. “Siento que una vez que empiezas a pensar que tienes que hacer algo más de lo que ya has hecho, es cuando pueden (suceder) cosas malas... Si estoy destinada a ganar el oro, va a suceder”.

“Los 400 metros con vallas no son una broma. No es una broma entrenar para ellos, no es una broma competir en ellos”, dijo Russell. “Me alegro de que los 100 metros con vallas me hayan elegido. Definitivamente he desarrollado un amor por los 100 metros con vallas”.

FUENTE: Associated Press