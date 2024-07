La inexperiencia de Valdés le costó a Colombia una medalla en el boxeo de mujeres de París 2024

La irlandesa Kellie Harrington golpea a la colombiana Angie Valdés en su pelea por los cuartos de final en la división de 60 kilogramos del boxeo de mujeres de los Juegos Olímpicos del 2024 el miércoles 31 de julio del 2024, en París, Francia. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved