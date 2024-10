La inesperada campaña de Guardianes acaba con emotiva derrota en casa ante Yankees

Los jugadores de los Guardianes de Cleveland observan desde el banco durante la décima entrada del Juego 5 ante los Yankees de Nueva York, por la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el sábado 19 de octubre de 2024, en Cleveland. Los Yankees ganaron 5-2. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.