La emocionante racha invicta del Leverkusen llega a 30 juegos tras vencer al Stuttgart en la Copa

Jonathan Tah, y su compañero del Bayer Leverkusen Granit Xhaka celebran luego del partido de cuartos de final de la Copa de Alemania ante el VfB Stuttgart, en el BayArena, en Leverkusen, Alemania, el martes 6 de febrero de 2024. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.