Kyrie Irving jugará con Mavericks contra Jazz tras ausencia de 12 juegos

Kyrie Irving (11), de los Mavericks de Dallas, es felicitado por su compañero de equipo Luka Doncic (77) durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra del Jazz de Utah, en Dallas, el miércoles 6 de diciembre de 2023. (AP Foto/LM Otero) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.