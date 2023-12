Knicks derrotan 136-130 a Raptors en su primer partido sin Robinson

Josh Hart (3), de los Knicks de Nueva York, lanza un triple ante el intento defensivo de Jakob Poeltl (19), de los Raptors de Toronto, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en Nueva York, el lunes 11 de diciembre de 2023. (AP Foto/Peter K. Afriyie) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.