Kiefer consigue su tercer oro olímpico al ganar con EEUU el evento por equipo de esgrima

El equipo femenino estadounidense de esgrima compuesto por Lee Kiefer, Lauren Scruggs, Jaqueline Dubrovich y Maia mei Weintraub celebra en el podio al conquistar la medalla de oro en el florete por equipos en los Juegos Olímpicos el jueves 1 de agosto del 2024. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved