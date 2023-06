Kenia premia a fondista Kipyegon con 35.000 dólares y casa por romper récords mundiales

La keniana Faith Kipyegon recibe ayuda para ponerse de pie por parte de la también keniana Beatrice Chepkoech (izquierda) tras ganar los 5.000 metros y batir el récord mundial en la justa de París de la Liga Diamante, el viernes 9 de junio de 2023. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved