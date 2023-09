Kelly poncha a 12 en 7 episodios; Diamondbacks superan a Rockies, 4-2

El venezolano Gabriel Moreno de los Diamondbacks de Arizona (14) celebra junto a sus compañeros el cubano Lourdes Gurriel Jr. (12) y Nick Ahmed luego de anotar una carrera impulsada por Jace Peterson en el cuarto episodio del juego ante los Rockies de Colorado en Phoenix. Lunes 4 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rick Scuteri) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved