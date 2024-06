Keibert Ruiz impacta jonrón en racimo de 7 carreras y los Nacionales superan 8-5 a los Bravos

El venezolano de los Nacionales de Washington, Keibert Ruiz y Luis García Jr. celebran el jonrón de tres carreras de Rui durante la cuarta entrada del juego de béisbol ante los Bravos de Atlanta, en el Nationals Park, el domingo 9 de junio de 2024, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.