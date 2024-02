Kawhi Leonard aporta 25 puntos, Clippers se imponen 103-95 al Heat para su 25to triunfo en 30 juegos

El alero del Heat de Miami Jimmy Butler (22) y el armador Terry Rozier (2) marcan al alero de los Clippers de Los Ángeles Kawhi Leonard (2) durante la 2da mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 4 de febrero de 2024, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.