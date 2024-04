Josh Giddey logra el 11mo triple-doble de su carrera y el Thunder vence 121-118 a los Hornets

El alero de los Hornets de Charlotte, Aleksej Pokusevski (17), dispara sobre los escoltas del Thunder de Oklahoma City, Aaron Wiggins, centro, y Kenrich Williams (34) durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Charlotte, Carolina del Norte, el domingo 7 de abril de 2024. (AP Foto/Nell Redmond) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.