Josh Allen, quarterback de Bills, y la actriz Hailee Steinfeld están comprometidos

El escenario fue probablemente algún lugar de la costa de California, donde Allen vive cuando no hay temporada. Y la propuesta probablemente ocurrió la semana pasada, cuando los Bills tuvieron una semana libre.

Allen no reveló el compromiso durante su conferencia de prensa semanal del miércoles, mientras los Bills, líderes de la División Este de la Conferencia Americana, se preparan para recibir a los 49ers de San Francisco el domingo por la noche. Pero sonrió ampliamente cuando le preguntaron si había disfrutado de su semana libre.

“Fantástico. Fue genial. Tomé algo de sol. Estuve con la familia. Fue fantástico”, dijo.

La prensa ha dado cuenta de la relación entre Allen y Steinfeld desde la primavera de 2023, cuando fueron fotografiados mientras cenaban juntos en la ciudad de Nueva York. Meses después, Allen reconoció que estaban saliendo, pero pidió a The Associated Press no mencionar a Steinfeld por su nombre en un intento de mantener cierta apariencia de privacidad.

Desde entonces, Steinfeld ha comenzado a asistir a los partidos en casa de los Bills, y la pareja organizó una fiesta por la Noche de Brujas.

Steinfeld, de 27 años, es originaria de Los Ángeles y comenzó su carrera en la actuación a los 10 años. Recibió una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por su papel como Mattie Ross en el remake de 2010 de “True Grit” de los hermanos Coen. También recibió una nominación al Globo de Oro por su actuación en la comedia dramática de secundaria de 2016 “The Edge of Seventeen”. Sus otros créditos incluyen “Bumblebee”, “Dickinson” y “Hawkeye” de Marvel, junto con papeles de voz en “Spider-Man: Into the Spider-Verse” y su secuela.

Steinfeld se adentró en la música pop después de actuar en “Pitch Perfect 2” de 2015. Ha lanzado numerosos sencillos y dos miniálbumes, incluyendo “Half Written Story” en 2020.

Allen, de 28 años, se ha convertido en uno de los mejores mariscales de campo de la NFL y ha establecido muchos de los récords de Buffalo, durante una temporada y de por vida, en los rubros de pases y anotaciones.

Se le eligió en la primera ronda del draft de 2018 procedente de Wyoming.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press