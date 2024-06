Jonrón de dos carreras en la novena de O’Hoppe colabora en triunfo de Angelinos 9-7 sobre Astros

Logan O'Hoppe, de los Angelinos de Los Ángeles (izquierda) celebra junto al dominicano Carlos Estévez luego del jonrón de dos carreras conectado por O'Hoppe en la novena entrada para dejar tendido en el terreno a los Astros de Houston, el domingo 9 de junio de 2024, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.