Jonrón de Bellinger y corta apertura de Imanaga lleva a Cachorros al triunfo 8-1 sobre Dodgers

Michael Busch, de los Cachorros de Chicago, a la izquierda, celebra con el relevista Daniel Palencia después de que los Cachorros derrotaron 8-1 a los Dodgers de Los Ángeles en un juego de béisbol en Chicago, el domingo 7 de abril de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.