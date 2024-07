Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, celebra con un cartel de OMG (¡Oh Dios Mío) en el dugout después de batear un jonrón durante la cuarta entrada del juego de béisbol en contra de los Mellizos de Minnesota, el lunes 29 de julio de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.