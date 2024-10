Joe Burrow corre para un TD y la defensiva de Bengals ayuda a superar 17-7 a Giants

Chase Brown (30), running back de los Bengals de Cincinnati, corre con el balón superando al cornerback Cor'Dale Flott (28) y al linebacker Bobby Okereke (58), de los Giants de Nueva York, para un touchdown durante la segunda mitad del juego de la NFL, el domingo 13 de octubre de 2024, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.