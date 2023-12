Jimmy Johnson, inducido al Anillo de Honor de los Cowboys tras distanciarse 30 años de Jerry Jones

El propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, a la izquierda, con el entrenador del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, Jimmy Johnson, después de que Johnson fuera inducido al Anillo de Honor del equipo durante una ceremonia en el medio tiempo de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Detroit Lions, el sábado 30 de diciembre de 2023, en Arlington, Texas. (AP Foto/Sam Hodde) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved