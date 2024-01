Jim Harbaugh regresa a la NFL para entrenar a los Chargers luego de ser campeón con Michigan

ARCHIVO - Jim Harbaugh, coach de Michigan, celebra la victoria de su equipo en el juego de campeonato del fútbol americano colegial de la NCAA contra Washington, el 8 de enero de 2024, en Houston. Harbaugh será el entrenador en jefe de los Chargers de Los Ángeles, dejando Michigan después de coronar su novena temporada como entrenador del programa más ganador con su primer campeonato nacional desde 1997. (AP Foto/Godofredo A. Vasquez, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved