Jerry Jones dice que CeeDee Lamb y los Cowboys se mantienen en contacto pese a disputa contractual

ARCHIVO - El wide receiver CeeDee Lamb (88), de los Cowboys de Dallas, previo a un partido de la NFL en contra de los Dolphins de Miami, el 24 de diciembre de 2023, en Miami Gardens, Florida. CeeDee Lamb no reportó al campo de entrenamiento de Dallas mientras espera un nuevo contrato, pero a pesar de ello, el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, dijo el viernes 2 de agosto de 2024 que los Cowboys y Lamb siguen en contacto. (AP Foto/Doug Murray, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.