Japón quiere que todos sepan: Taylor Swift llegará a tiempo para el Super Bowl

ARCHIVO - Taylor Swift llega antes de un partido de postemporada de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Dolphins de Miami el 13 de enero de 2024, en Kansas City, Missouri. Por semanas, el escrutinio sobre los viajes de la cantante Taylor Swift en jets privados ha estado en ebullición en las redes sociales, la gente señala las emisiones de dióxido de carbono que calientan el planeta liberadas con cada vuelo. (Foto AP/Ed Zurga, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved