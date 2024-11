Jannik Sinner domina tanto en las Finales de la ATP que realmente no tuvo competencia

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Entro a estos partidos esperando que él haga tiros increíbles”, admitió Taylor Fritz, el estadounidense que tuvo la desgracia de enfrentarse a Sinner dos veces, perdiendo tanto en la etapa de grupos como en la final del domingo. “Cuando sucede, simplemente te dices a ti mismo que no hay realmente nada que puedas hacer”.

Sinner no perdió ningún set para igualar la marca de Ivan Lendl en 1986. El triunfo del italiano ocurrió después de que ganó dos títulos de Grand Slam este año, en el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos.

En partidos contra Alex de Minaur (9); Fritz (4); Daniil Medvedev (5) en la etapa de grupos; Ruud (6) en las semifinales; y Fritz nuevamente en la final, Sinner no perdió un solo set —una hazaña lograda por última vez en las Finales ATP por Lendl en 1986. Nadie incluso consiguió más de cuatro juegos en un set ante él.

Sin embargo, Sinner no enfrentó a Carlos Alcaraz, el único jugador que lo venció más de una vez este año.

Sinner quedó impresionado por el nivel de Sinner después de jugar contra él por primera vez en tres años.

“Todo en su juego mejoró”, dijo Ruud. “Es muy serio en lo que hace. Es inspirador. Aunque es más joven que yo, tengo mucho que aprender de él".

“Está jugando casi demasiado bien para la mayoría de los oponentes”, agregó Ruud.

Ruud, quien solo logró ganó tres games contra Sinner en una paliza de 6-1, 6-2, describió los tiros del italiano como “misiles”.

“Sientes que a menos que golpees la bola con mucha profundidad o cerca de las líneas laterales él va a devolvértela”, dijo Ruud. “Es estresante. Por una fracción de segundo cada vez antes de golpear la bola sabes, ‘Si no lo hago bien, podría ser castigado en el siguiente tiro’”.

Ruud dice que Sinner juega ‘más rápido’ que Djokovic y ‘no te deja respirar’. y le pidieron comparar el nivel de Sinner con el de Novak Djokovic, el campeón récord de 24 Grand Slams que se retiró del torneo este año debido a una lesión.

“En la televisión probablemente se vea similar la manera en que juegan. Pero Jannik golpea una bola más rápida que Novak. No te deja respirar”, dijo Ruud. “Con Novak puedes jugar rallies. No voy a decir que es más fácil jugar contra Novak porque él es el mejor de la historia. Al menos con Novak puedes jugar más rallies y no estar aterrorizado de que Novak lance una bomba por la línea o cruzada".

“No te das cuenta de lo rápido que juega Jannik a menos que lo veas jugar en vivo y estés allí en el estadio”, agregó Ruud.

Sinner dio positivo en dos pruebas de drogas separadas en marzo y la Agencia Mundial Antidopaje apeló la decisión de absolverlo de cualquier culpabilidad. Se espera un fallo final el próximo año.

La explicación de Sinner fue que el potenciador del rendimiento prohibido entró en su sistema involuntariamente a través de un masaje de su fisioterapeuta, quien había usado un spray que contenía el esteroide para tratar su propio dedo cortado.

La AMA está buscando un veto de uno a dos años, pero Simone Vagnozzi, uno de los coentrenadores de Sinner, dijo que el equipo ni siquiera está planeando ese parón.

“Honestamente, ni siquiera hemos pensado en ello, y ni siquiera quiero pensar en ello”, dijo Vagnozzi. ”Él no merece una prohibición porque no hizo nada malo. No podría haber evitado lo que sucedió”.

Mientras tanto, Vagnozzi y Darren Cahill, el otro entrenador de Sinner, han estado implementando más opciones en el juego de Sinner.

“Jugó bien el slice de revés contra Medvedev, pero podría usar eso más a menudo en otras circunstancias. Podría hacer más saque-y-volea”, dijo Vagnozzi. “Hoy cambió constantemente su posición de regreso para no darle a Fritz puntos de referencia”.

“Es una carrera de F1 para nosotros”, indicó Cahill. Sinner ganó un total de ocho torneos este año y tendrá una gran cantidad de puntos de ranking para defender en 2025.

“No nos importa en absoluto”, dijo Cahill, prefiriendo centrarse en las clasificaciones de la “Carrera a Turín” que clasifica a los jugadores para las finales: “El primero de enero será igual para cada jugador en la Gira. Es una carrera de Fórmula Uno para nosotros. Empezamos desde cero y avanzamos semana a semana e intentamos acumular puntos”.

Primero, Sinner intentará ayudar a Italia a defender el título de la Copa Davis esta semana en Málaga, España, torneo en el que posiblemente Rafael Nadal se retirará.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press